‘Elektronik Sigara Zatürre ve Kanser Riskini Arttırıyor’

Araştırmacılara göre elektronik sigara, zatürreye neden olan bakterilerin hava yollarını çevreleyen hücrelere yapışmasını sağlayarak hastalığa yakalanma riskini arttırıyor.

European Respiratory Journal’da (Avrupa Solunum Dergisi) yayınlanan çalışma, elektronik sigara ile gerçek sigara arasında doğrudan karşılaştırma yapmıyor.

Ancak bulgular elektronik sigara kullanıcılarının, bu ürünü kullanmayanlara göre akciğer enfeksiyonuna yakalanma konusunda daha fazla risk altında olabileceklerini gösterdi.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacılar üç ayrı deney yaptı. İlkinde insanın burun çeperi hücreleri laboratuvar ortamında elektronik sigara buharına maruz bırakıldı. İkinci deneyde farelere elektronik sigara buharı verildi ve daha sonra zatürreye neden olan bakterilere maruz bırakıldı. Üçüncü deneyde ise 11 elektronik sigara kullanıcısının burun çeperleri bu ürünleri kullanmayan altı kişinin burun çeperiyle karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, elektronik sigaraya maruz kalan kişilerin hava yolu hücrelerine daha fazla bakteri yapıştığını farketti.

Geçen hafta ise Amerika’da yapılan bir çalışma elektronik sigaranın

DNA’ya zarar vererek kanser riskini arttırabileceğini ortaya koymuştu.

Yine de uzmanlar elektronik sigaranın zararlarının gerçek sigaraya oranla çok daha az olduğunu söylüyor ve bu tür araştırmaların sigara içmeye devam etmek için bahane olarak görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.