Elin Ersson'un sınır dışı edilmesini önlemeye çalıştığı Afgan

Ama aradığı kişi o uçakta yoktu. DW İsveç’ten sınır dışı edilen Afgan genciyle konuştu.Elin Ersson'un protesto eylemi bütün dünyada manşet oldu. Ersson 52 yaşındaki bir Afgan'ın uçakla sınır dışı edilmesini önlediği eylemini görüntüleyerek Facebook'ta yayınladı. 21 yaşındaki aktivist uçağa binmeden önce, uçakta sınır dışı edilmek istenen iki kişinin olduğunu düşünüyordu: 50 yaşlarında bir adam ve 21 yaşındaki Afgan İsmail Khawari. Ailesi Khawari'nin uçağa bindirilmesine kısa süre kala Ersson ve üyesi bulunduğu aktivist gurubuyla internet üzerinden bağlantı kurmuştu. Afgan gencin Göteborg – İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları uçağında olduğunu tahmin ediyorlardı. Ersson bilet alarak uçağa bindi. Ama Khawari uçakta değildi. Bir gün sonra Stockholm'dan Kabil'e götürüldü. Ersson'un açıklamalarına göre, sınır dışı edilmesi planlanan 50 yaşındaki adam ise uçaktaydı. İsveç polisi konuyla ilgili soruları yanıtlamadı ve sadece Elin Ersson'un suç işleyip işlemediğinin araştırıldığını açıkladı. Deutsche Welle'den Abdul-Bari Hakim İsmail Khawari ile konuştu:

Deutsche Welle: Afganların sınır dışı edilmesini protesto eden Elin Ersson'un uçakta çektiği video bütün dünyada izlendi. Ama o uçağa sizin için binmişti ve uçaktakilere resminizi göstermişti. Kendisini şahsen tanıyor musunuz? İsmail Khawari: Hayır, bu genç kadını tanımıyorum ama çabaları için ona müteşekkirim. Kendisiyle maalesef görüşemedim ama o büyük insanlık gösterdi. Durumu Kabil'e vardıktan sonra öğrendim. Ailemin kendisiyle irtibat kurduğunu ve cep telefonum kapalı olduğundan onun bindiği uçakta bulunduğumu sandığını tahmin ediyorum. Aileniz İsveç'te mi yaşıyor? Evet, annem ve iki kız kardeşim İsveç'teler. Afganistan'da doğdum ama neresinde doğduğumu bilmiyorum. Altı yaşındayken İran'a, Meşhed'e kaçtık. Orada 20 yıl yaşadıktan sonra ailemle birleşmek için Avrupa'ya gittim. Uyum sağlayabildiniz mi, İsveç'te yaşamınız nasıldı? Çalışmam yasaktı. Meslek de öğrenemedim. Uzun süre kaldığım halde İsveççe bilmiyorum. Psikolojik sorunlarım vardı ve evden çıkmıyordum. Neden sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındınız?