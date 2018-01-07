ElKuds El Arabi: Ahmedinejad tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Bushehr'de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi.
El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran'daki "güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad'ı Dini lider Ali Hamaney'in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.
2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran'ın "yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.
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