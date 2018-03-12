Elon Musk: 2008'de iflasın eşiğinden döndüm

Elon Musk, ABD'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, 2008 yılında iflasın eşiğinden döndüğünü söyledi. Şirketlerinin gelişimi ve gelecekle ilgili görüşlerini paylaşan Musk ayrıca "İleride Mars'ta çok iş fırsatı olacak" dedi.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'South by South West (SXSW)' konferansında soruları yanıtlayan Musk 2008 yılındaki mali krizin kendi şirketlerini nasıl etkilediğine ilişkin, "SpaceX ve Tesla'nın başarılı olma ihtimalinin yüzde 10'dan az olduğunu düşünüyordum" diye konuştu.

Musk, "2002 yılı başında arkadaşlarımın bile yatırım yapmasına izin vermiyordum, paralarını kaybetmek istemedim" dedi.

ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi ve uzay aracı, roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kurduğu çevrimiçi finans ve ödeme servisi PayPal'ın 2002 yılında eBay tarafından satın alınmasıyla 180 milyon dolar gelir elde ettiğini, SpaceX ve Tesla'ya başlangıçta 90 milyon dolar yatırdığını ancak maliyetin giderek arttığını söyledi.

Musk, 2008 yılının ise kendisi için çok zor bir yıl olduğunu anlattı. 2008'de SpaceX Falcon 1 roketi üçüncü defa başarısız olmuş, Noel'den iki gün önce Tesla iflasın eşiğinden dönmüştü.