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Elon Musk'ın babasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Üvey kızından çocuğu varmış!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 04:20 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Mail gazetesi, Elon Musk'ın 72 yaşındaki babası Errol Musk'ın 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'dan bir oğlu olduğunu iddia etti.

Elon Musk'ın babasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Üvey kızından çocuğu varmış!

Elon Musk, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ı “kötü” ve “korkunç” bir insan olarak tanımlamıştı. Elon Musk, "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" ifadelerinde bulunmuştu. Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'sunun bu lafları çok konuşulmuştu. İngiliz basını, Musk'ın bu sözlerinin altında yatan gerçeği ortaya çıkardı.

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İngiliz Daily Mail gazetesi, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın babası Errol Musk’ın ikinci evliliğinden sahip olduğu 30 yaşındaki üvey kızıyla bir ilişkisi olduğunu açıkladı.

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72 yaşındaki Güney Afrikalı iş iş insanı, Musk’ın annesi Maye Musk’tan 1979 yılında boşanıp 1992 yılında Heide Bezuidenhout (ortada) ile evlendi.

18 yıl evli kalan çiftin birlikte Alexandra Musk ve Asha Musk asında iki kız çocuğu oldu.

Ancak, annesi Elon Musk’ın babası ile evlendiği sırada 4 yaşında olan Heide Bezuidenhout’un kızı Jana Bezuidenhout, yıllar sonra kendisinden 42 yaş büyük üvey babası ile bir ilişki yaşadı ve 10 aylık Eliot Rush Musk isimli bir erkek çocuğu sahibi oldu.

ELON MUSK BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR

46 yaşındaki SpaceX kurucusunun, bir dönem aynı evde birlikte yaşadığı üvey kız kardeşinin babasından hamile olduğunu öğrenice çılgına döndüğü bildirildi. 20,2 milyar dolarlık bir servete olan iş insanın bu olay nedeniyle babasıyla 18 aydır hiç konuşmadığı belirtildi.

DNA TESTİYLE KANITLANDI

İngiliz gazetesine konuşan ailenin akrabası konuyla ilgili “Olay ortaya çıkınca bütün aile öfkelendi. Elon’un babasına bu kadar kızgın olmasının altında bu neden yatıyor. Errol, Jana’nın bildiği tek babaydı, ve şimdi o kendi çocuğunun babası” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, kaynak Errol Musk’ın çocuk için DNA testi yaptırdığını ve bebeğin babası olduğunun doğrulandığını söyledi.

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Errol Musk Jana Bezuidenhout

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