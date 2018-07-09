HABER

Ünlü iş adamından mahsur kalan çocuklara yardım eli

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, şirket mühendislerinin yarın Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarına yardım edeceklerini açıkladı.

Ünlü iş adamından mahsur kalan çocuklara yardım eli

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX mühendislerinin yarın Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarında Tayland hükümetine yardım edeceklerini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları hakkında bazı Twitter kullanıcılarıyla teknik detayları da paylaşan Musk, mağaranın içine hava pompası ve borular sokarak mahsur kalanların kurtarılabileceği fikrini öne sürdü.

Musk, paylaşımında, "Orada şahsen bulunmadan değerlendirilmesi güç birçok zorluk var. Ancak ileriye bakarak sıkı çalışmalı ve elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

Mağaradaki su seviyesi drenaj pompalarıyla tahliye edilerek düşürülmeye çalışılırken, kurtarma ekipleri mağara dışına alternatif çıkış sağlayacak hava boşlukları bulmak için arazi taraması da yapıyor.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar varSel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var
Tekirdağ yakınlarındaki tren kazasında can kaybı 24'e yükseldiTekirdağ yakınlarındaki tren kazasında can kaybı 24'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk TAYLAND mühendis kurtarma çalışması SpaceX Twitter

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var

Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var

İngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa etti

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı

Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı

Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.