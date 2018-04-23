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Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

23.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

Uzay aracı ve roket üreticisi Space X'in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimli olmanın 5 yolunu saydı.

Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

Uzay aracı ve roket üreticisi Space X'in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk sıradışı girişimleriyle tanınan bir işadamı. Musk, Şubat ayında kargosunda spor otomobil taşıyan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya göndermişti.

Independent gazetesine bağlı Indy100 sitesinin haberine göre Musk şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimliliği arttırmak için tavsiyelerde bulundu.

Otomotiv blogu Jalopnik tarafından elde edilen e-postada Musk'ın çalışanlarına yaptığı 5 öneri şöyle:

1.**Çok sık düzenlenen toplantılardan k**açının

Büyük şirketlerde çok sık düzenlenen toplantılar zaman içinde mutlaka daha kötüye gider. Eğer katılımcılara bir değer sağlamadığını düşünüyorsanız büyük toplantılardan kaçının ya da toplantı süresini çok kısa tutun.

Çok acil bir durum olmadığı sürece sık sık toplantıya gitmenize gerek yok.

2.**Bir toplantıda işiniz bittiyse çıkın**

Eğer artık değer katmadığınızı düşünüyorsanız toplantıdan çıkın ya da tele konferansı bırakın. Gitmek kabalık değil birinin kalmasını ve zamanlarını boşa harcamasına neden olmak kabalıktır.

3. Kısaltmalar kullanmayın

Tesla CEO'su kısaltmaları sevmez.

Kısaltmalar ya da objeler, yazılım ve işletimler için saçmasapan sözcükler kullanmayın. Genel olarak açıklama gerektirecek herhangi bir şey iletişimi engeller. Tesla'da çalışabilmek için insanların bir terimler sözlüğü ezberlemelerini istemiyoruz.

4.**Emir komuta zinciri dahilinde iletişim kurmayı bırakın**

İşin yapılması için iletişimin mümkün olan en kısa yoldan ilerlemesi gerekir, 'emir komuta zinciri'nin takip edilmesiyle değil. 'Emir komuta zinciri' dahilindeki iletişimi uygulamaya kalkan herhangi bir müdür kendilerini başka yerde çalışırken bulurlar.

5.**Sağduyuyu kullanın**

Genel olarak kılavuzunuz olarak sağduyuyu seçin. Eğer belirli bir durumda şirket kuralına uymak Dilbert karikatürü gibi saçma görünüyorsa o zaman o kural değişmeli.

Musk'un Model 3 elektrik aracı üretiminde gecikmeleri çözebilmek için Tesla fabrikasında uyuduğu yönünde haberler geliyor. E-postada ayrıca Tesla'nın 27.7 vardiyasında çalışarak Haziran ayına kadar haftada 6 bin araba üreteceği de belirtildi.

Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

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