Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

Uzay aracı ve roket üreticisi Space X'in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk sıradışı girişimleriyle tanınan bir işadamı. Musk, Şubat ayında kargosunda spor otomobil taşıyan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya göndermişti.

Independent gazetesine bağlı Indy100 sitesinin haberine göre Musk şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimliliği arttırmak için tavsiyelerde bulundu.

Otomotiv blogu Jalopnik tarafından elde edilen e-postada Musk'ın çalışanlarına yaptığı 5 öneri şöyle:

1.**Çok sık düzenlenen toplantılardan k**açının

Büyük şirketlerde çok sık düzenlenen toplantılar zaman içinde mutlaka daha kötüye gider. Eğer katılımcılara bir değer sağlamadığını düşünüyorsanız büyük toplantılardan kaçının ya da toplantı süresini çok kısa tutun.

Çok acil bir durum olmadığı sürece sık sık toplantıya gitmenize gerek yok.

2.**Bir toplantıda işiniz bittiyse çıkın**

Eğer artık değer katmadığınızı düşünüyorsanız toplantıdan çıkın ya da tele konferansı bırakın. Gitmek kabalık değil birinin kalmasını ve zamanlarını boşa harcamasına neden olmak kabalıktır.