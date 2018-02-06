Elon Musk'ın şirketi SpaceX dünyanın en güçlü roketinin spor arabalı test uçuşuna hazırlanıyor

Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıyacak. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturacak.

ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderiliyor.

Musk'un şirketi SpaceX, fırlatma işleminin 3 saat süreceğini, teknik bir aksaklık yaşanması durumunda ikinci girişimin Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

SpaceX, Falcon Heavy roketinin tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. Roket bu özelliğiyle NASA'nın astronotları aya taşıyan devasa roketi Saturn V'i takip ediyor.

Öte yandan NASA da, insanları aya ve daha sonra da Mars'a göndermek için Space Launch System (SLS) adını verdiği kendi ağır fırlatma roketini geliştiriyor.

Ancak projede yaşanan gecikmeler nedeniyle ilk test uçuşunun 2020'yi bulabileceği ifade ediliyor.

Tüm uzay endüstrisi roketin fırlatılmasını izliyor

Ticari uzay girişimleri NASA için cazip bir alternatif olabilir. SpaceX, Falcon Heavy'nin daha küçük modeli olan Falcon 9 kargo roketleri taşıdığını ve rakip United Launch Alliance tarafından geliştirilen Delta IV roketinden iki kat daha fazla yükü daha ucuza taşıyabileceğini söylüyor.

Falcon Heavy'nin fırlatma maliyeti 90 milyon dolar iken Delta Heavy 435 milyon dolara uzaya gidebiliyor.