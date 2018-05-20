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Elon Musk'tan Los Angeles İçin 'Çılgın' Proje

20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Milyarder girişimci Elon Musk, Los Angeles için planladığı yüksek hızlı yer altı ulaşım ağını test etmek için kentin bir bölümünün altına tünel kazmayı istiyor

Milyarder girişimci Elon Musk, Los Angeles için planladığı yüksek hızlı yer altı ulaşım ağını test etmek için kentin bir bölümünün altına tünel kazmayı istiyor.

Tesla Inc’in kurucusu Los Angeles’ta düzenlenen bir etkinlikte kamuoyu önüne çıkarak tünel planlarıyla ilgili kent sakinlerinin sorularını yanıtladı.

Musk’ın yer altı taşımacılığı için kurduğu akıllıca adlandırılmış şirketi Boring Company, kent sakinlerinin desteğini almaya çalışıyor, çünkü şu ana kadar iki mahalle organizasyonu projeyi mahkemeye taşıdı.

Musk’ın planı Los Angeles’ın batı Yakası’ndaki Sepulveda Bulvarı’yla komşu Culver City arasına 4,4 kilometrelik pasaj kazmak.

Ancak projeyle ilgili başlıca sorunlardan biri Los Angeles havzasındaki sismik hareketler.

Musk, kent sakinlerini deprem sırasında en güvenli yerlerden birinin yapacağı tünel olacağı konusunda ikna etmeye çalıştı. Musk, ‘‘İnsanlar depremin bir yüzey olayı olduğunu anlayamıyor. Bunlar okyanustaki dalgalar gibi. Eğer bir tüneldeyseniz okyanusun altında bir denizaltındaymışsınız gibi olur. Yüzeyde kasırga dahi olsa denizaltı sessiz ve sakindir” diyor.

Los Angeles kent konseyi kamu işleri komitesi geçen ay Boring Company adlı şirketin tünelin çevreye etkisiyle ilgili bir incelemeden muaf tutulması teklifini kabul etti.

Şirket, tünelin Musk’ın hayalini kurduğu trafiği yer altına indirerek hafifletme sistemi için fikirler ortaya koyan deneysel bir alan olacağını söylüyor.

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