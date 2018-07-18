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Elon Musk’tan Özür

18.07.2018 18:41 | Son Güncelleme

Elon Musk, Tayland’da bir mağarada sıkışıp kalan 12 çocuk ve bir futbol takım koçunun kurtarılması operasyonuna katılan İngiliz bir mağara uzmanına yönelik suçlamasıyla ilgili özür diledi

Elon Musk’tan Özür

Elon Musk, Tayland’da bir mağarada sıkışıp kalan 12 çocuk ve bir futbol takım koçunun kurtarılması operasyonuna katılan İngiliz bir mağara uzmanına yönelik suçlamasıyla ilgili özür diledi.

Tesla elektrikli otomobillerin üreticisi ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarına katılan Vernon Unsworth için pedofili ifadesini kullanmıştı. Unsworth, SpaceX şirketinin geliştirdiği mini denizaltının çocukların kurtarılması için kullanılması önerisini bir halkla ilişkiler girişimi olarak nitelemişti.

Musk tweet mesajını sildi ancak o arada mesaj sosyal medyada yayıldı ve bunun üzerine Tesla’nın hisseleri Pazartesi günü borsada ciddi anlamda düştü. Musk’ın iyi bir yönetici ve lider olup olmadığı sorusu hisselere olumsuz yansıdı.

Musk, Çarşamba günü Twitter üzerinden Quora adlı sitenin konuya ilişkin uzunca yazısına verdiği yanıtta özür diledi. Musk, “Sayın Unsworth’un gerçek olmayan şeyler söylemesi ve bana mini denizaltıyla ilişkiye girmemi önermesinin üzerine ben de öfkeyle sözler sarf ettim” dedi.

Musk “Her ne olursa olsun onun bana karşı tavrı benim tepkimi haklımı kılmıyor. Bu sebeple Sayın Unsworht’ten ve yöneticisi olduğum şirketlerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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