HABER

Elon Musk’tan “Zombi Savar Alev Silahı”

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 11:03 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Elon Musk'ın tünel projeleri geliştirmek için kurulan startup şirketi Boring Company'nin son icadı "Zombi Savar Alev Silahı” oldukça ilgili gördü.

Teknoloji devlerinden Paypal ve Tesla Motors'un kurucu ortaklarından mucit, yatırımcı ve girişimci Elon Musk, sosyal medya hesaplarında olası bir zombi işgalinde kullanılmak üzere, kurucusu olduğu Boring Company'nin son icadı "Alev Silahı”nı tanıttı.

Musk resmi Twitter hesabında silahların olası bir zombi işgalinde oldukça işe yarayacağını söylerken, "'Alev Silahı'na talep oluşturmak için gizli bir ölümsüz ordu kurmuyorum” dediği esprili bir paylaşımda bulundu. Musk aynı zamanda Twitter hesabının açıklamasını "Zombi Savar” olarak değiştirdi.

Kişisel alev silahları federal yasaya göre sınıflandırılmadığı için, alev silahı satışları veya düzenlemeleri bağlı olunan devletlerin sorumluluğu altına girerken, Boring Company'nin merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, alevli silahların menzili üç kilometreye ulaştığında düzenleme gerektiriyor. Boring Company'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Alev Silahı”ndan çıkan ateşin üç kilometreye ulaşmadığı bu sebeple bir düzenlemeye maruz kalmayacağı söylendi.

Musk Twitter hesabında şimdiye kadar 10 bin kişinin 500 dolardan satışa sunulan "Alev Silahı” siparişi verdiğini söylerken, Boring Company internet sitesinde ürünlerin İlkbahar aylarında teslim edileceği söylendi. Sitede ürünün yanında ayrıca kullanıcıların 30 dolar daha ödeyerek yangın söndürücü alabileceği de duyurulurken açıklamada, "Tabi ki yangın söndürücüyü herhangi bir yerden alabilirsiniz. Fakat bizimkinin üstünde çok güzel bir sticker var” denildi.

Görüntü Dökümü:

Elon Musk "Alev Silahı"nı gösteriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

Pentagon'dan YPG çıkışı

Pentagon'dan YPG çıkışı

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.