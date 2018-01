Elton John veda turnesine çıkıyor

"Öldüğüm güne kadar yaratıcı olmaya devam edeceğim"

John turne hayatına veda etme kararını 2015 yılında Fransa'da aldığını belirtti. "Artık fiziksel olarak seyahat edemiyorum, etmek de istemiyorum" diyen şarkıcı, Las Vegas'da altı yıldır sürdürdüğü ve mayıs ayında sona ermesi öngörülen sahne şovlarının bir benzerinin de söz konusu olmayacağını kaydetti, fakat "Öldüğüm günü kadar yaratıcı olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Pazar günü New York'ta düzenlenecek olan Grammy Ödül Töreni'nde Miley Cyrus ile sahneye çıkacak olan şarkıcıya, törende "Başkan'ın Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Albüm ve 45'lik satışları yaklaşık 300 milyon

"Your Song", "Don't Let the Sun Go Down on Me" ve "Can You Feel the Love Tonight" gibi sayısız hit şarkıya imza atan Elton John, aynı zamanda beş Grammy, bir Oscar, bir Altın Küre ve bir de Tony Ödülü'ne sahip. 1998 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'ten Şövalyelik, yani "Sir" unvanı alan sanatçı, ayrıca Amerikan kültürüne yaşam boyu katkıları nedeniyle 2004 yılında Kennedy Merkezi Onur Ödülü'ne layık görüldü.