Elysee : Erdoğan ve Macron İnsan Hakları Konusunu Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cuma günü Fransa'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Ziyaret, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçilmesinden bu yana ilk ziyaret olması açısından diplomatik önem taşıyor. Elysee Sarayı ise ikili ve bölgesel konuların yanı sıra ‘Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunun da özellikle' ele alınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta yaptığı konuşmada Paris'e giderek iki ülke arasındaki ilişkileri görüşeceğini açıkladı. Her iki lider de uluslararası zirvelerde baş başa görüştü. Erdoğan ve Macron, özellikle iki Fransız gazeteci Mathias Depardon ve Loup Bureau'nun serbest bırakılması için sık sık temasa geçti. İki lider Suriye, Kudüs konularında sık sık telefonda görüştü. Ancak ilk kez resmi ziyaret çerçevesinde bir araya geliyorlar.

Fransa ile eski cumhurbaşkanı François Hollande döneminde başlayan iyi ilişkiler, Macron döneminde de devam ediyor. Erdoğan, Fransa'nın en son Kudüs krizinde Trump'ın politikasını izlemeyerek, Türkiye'yi yalnız bırakmadığı için Macron'u kutlamıştı. Macron da, Kudüs krizinde Erdoğan'dan tansiyonu düşürmek için girişimde bulunmasını istemişti. Son olarak Türkiye, Kasım ayında, Fransa-İtalya ortaklığındaki Eurosam'dan ‘yerden havaya füze alacağını' taahhüt eden bir mektup imzalamıştı. Suriye dosyası üzerinde de politikaları örtüşen iki lider Cuma günü Elysee Sarayı'nda bir araya geliyor.