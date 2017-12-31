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Elysee : Erdoğan ve Macron İnsan Hakları Konusunu Görüşecek

31.12.2017 18:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cuma günü Fransa’ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Elysee Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin Fransız medyasına yapılan açıklamada, ‘Emmanuel Macron, Sayın Erdoğan’ı kabul edecek ve özellikle Türkiye’deki insan hakları sorununa değinecek’ denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cuma günü Fransa'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Ziyaret, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçilmesinden bu yana ilk ziyaret olması açısından diplomatik önem taşıyor. Elysee Sarayı ise ikili ve bölgesel konuların yanı sıra ‘Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunun da özellikle' ele alınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta yaptığı konuşmada Paris'e giderek iki ülke arasındaki ilişkileri görüşeceğini açıkladı. Her iki lider de uluslararası zirvelerde baş başa görüştü. Erdoğan ve Macron, özellikle iki Fransız gazeteci Mathias Depardon ve Loup Bureau'nun serbest bırakılması için sık sık temasa geçti. İki lider Suriye, Kudüs konularında sık sık telefonda görüştü. Ancak ilk kez resmi ziyaret çerçevesinde bir araya geliyorlar.

Fransa ile eski cumhurbaşkanı François Hollande döneminde başlayan iyi ilişkiler, Macron döneminde de devam ediyor. Erdoğan, Fransa'nın en son Kudüs krizinde Trump'ın politikasını izlemeyerek, Türkiye'yi yalnız bırakmadığı için Macron'u kutlamıştı. Macron da, Kudüs krizinde Erdoğan'dan tansiyonu düşürmek için girişimde bulunmasını istemişti. Son olarak Türkiye, Kasım ayında, Fransa-İtalya ortaklığındaki Eurosam'dan ‘yerden havaya füze alacağını' taahhüt eden bir mektup imzalamıştı. Suriye dosyası üzerinde de politikaları örtüşen iki lider Cuma günü Elysee Sarayı'nda bir araya geliyor.

Elysee : İnsan hakları konusu görüşülecek

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin Fransız medyasına yapılan açıklamada, ‘Emmanuel Macron, Sayın Erdoğan'ı kabul edecek ve özellikle Türkiye'deki insan hakları sorununa değinecek' denildi. Elysee kaynakları, görüşmenin iki liderin son aylarda düzenli olarak önemli dosyalar üzerinde konuşmasının ardından kararlaştırıldığını kaydetti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Filistin gibi bölgesel konuların da ele alınacağı bildirildi.

AB ile ilişkilere yeni ivme

Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmek için yeni bir hamle başlatan hükümet, AB'nin dinamo ülkeleri ile 19 Nisan referandumu öncesindeki miting tartışmaları, darbe girişimi sonrası yaşanan hukuki uygulamalar ile basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin baskılar nedeniyle bozulan ilişkileri yeniden rayına oturtmak istiyor. Merkel, bu uygulamalar nedeniyle, son AB zirvesinde Türkiye'ye yapılan mali yardımların indirilmesini istemiş, ancak müzakerelerin askıya alınması önerisine destek bulamayınca geri çekmişti.

Fransa ise, miting krizinde Metz kentinde miting yapılmasına izin veren tek Avrupa ülkesi olmuştu. Emmanuel Macron göreve gelmesinin ardından, terörle mücadele ve göçmen krizi başta olmak üzere pek çok hassas dosyada temel partner olan Türkiye ile köprülerin atılmamasını savunmuş, müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden yaşadığı sapmalara dikkat çeken Macron, üyelik müzakereleri sona ermese de gümrük birliği gibi konularda bazı yaptırımların uygulanabileceğini dile getirmişti.

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