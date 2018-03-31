Elysee: ‘Menbiç'e Asker Göndermiyoruz’

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmesinin ardından Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği yolundaki haberleri doğrulamadı.
Amerika'nın Sesi'nin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Elysee Sarayı kaynakları, "Fransa'nın Suriye'ye ek askeri güç gönderme planı olmadığını" belirtti.
Fransa'nın hedefinin, SDG ile de işbirliği yaparak IŞİD'e karşı mücadele etmek olduğunu vurgulayan Elysee kaynakları, "Suriye'de hedef Türkiye değildir. Menbiç'te bir operasyon da söz konusu değil. Herhangi bir askeri söz verilmedi. Uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonlar dışında Fransa'nın kuzeye asker gönderme planı yoktur. Yeni bir operasyon planı da yoktur" dedi.
Reuters ve AFP haber ajansları da "Fransa, Suriye'nin kuzeyinde bir yeni operasyon öngörmemektedir" diyerek görüşmeye katılan Kürt yetkililerin "Menbiç'e asker gönderileceği" yönündeki açıklamalarının düzeltildiğini bildirdi.
Elysee Sarayı'ndan dün gece görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yer alan, "Cumhurbaşkanı özellikle Suriye'nin kuzey doğusunun güvenliği ve istikrarı için Fransa'nın desteği konusunda garanti verdi" ifadeleri Ankara'yı kızdırdı.
Arabuluculuk teklifine red
Açıklamada ayrıca her ne kadar Fransa'nın 'PKK terörüne karşı olduğu ve Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığı' vurgulansa da, "SDG'nin bu terörist yapıyla hiçbir operasyonel bağının olmadığı ve terör nereden ve kimden gelirse kınadığı taahhüdünden yola çıkarak, Fransa'nın ve uluslararası toplumun arabuluculuğunda SDG ve Türkiye arasında diyalog kurulabilir" ifadeleri de Ankara'da sert eleştirilere yol açtı. Ankara'dan arabuluculuk önerisine olumsuz yanıt geldi.
Fransız medyası, Macron ve SDG güçlerinin Elysee Sarayı'nda bir saat süren ve Macron'un özel askeri danışmanı Amiral Bernard Rogel'in de bulunduğu görüşmenin ardından, Elysee ve Kürt kaynaklarına dayanarak, Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Ancak Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, asker gönderme kararı dile getirilmeden, Türkiye le SDG arasında arabuluculuk önerisi dile getirilmişti.
Le Figaro ve Le Parisien gazetesi de bu haberi doğrulayarak, "Fransa, Kürt müttefiklerini destekleme kararı aldı. Fransa ve Amerika sonunda Menbiç'e askeri destek güç gönderiyor" ifadesini kullanmıştı. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi için Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin görevlendirildiği de kaydedilmişti.
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