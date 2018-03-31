Elysee: ‘Menbiç'e Asker Göndermiyoruz’

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmesinin ardından Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği yolundaki haberleri doğrulamadı.

Amerika'nın Sesi'nin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Elysee Sarayı kaynakları, "Fransa'nın Suriye'ye ek askeri güç gönderme planı olmadığını" belirtti.

Fransa'nın hedefinin, SDG ile de işbirliği yaparak IŞİD'e karşı mücadele etmek olduğunu vurgulayan Elysee kaynakları, "Suriye'de hedef Türkiye değildir. Menbiç'te bir operasyon da söz konusu değil. Herhangi bir askeri söz verilmedi. Uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonlar dışında Fransa'nın kuzeye asker gönderme planı yoktur. Yeni bir operasyon planı da yoktur" dedi.

Reuters ve AFP haber ajansları da "Fransa, Suriye'nin kuzeyinde bir yeni operasyon öngörmemektedir" diyerek görüşmeye katılan Kürt yetkililerin "Menbiç'e asker gönderileceği" yönündeki açıklamalarının düzeltildiğini bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan dün gece görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yer alan, "Cumhurbaşkanı özellikle Suriye'nin kuzey doğusunun güvenliği ve istikrarı için Fransa'nın desteği konusunda garanti verdi" ifadeleri Ankara'yı kızdırdı.