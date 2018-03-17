Emekliliğine İki Gün Kala FBI'dan Kovuldu

Başkan Donald Trump’ın siyasi açıdan taraflı olmakla suçladığı ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton’a destek verdiği iddia edilen Federal Soruşturma Dairesi’nin eski başkan yardımcısı Andrew McCabe, kurumdan kovuldu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions Cuma geç saatlerde yayımladığı açıklamada, “FBI Başmüfettişi ve Profesyonel Sorumluluk Bürosu’nun bulgularına dayanarak Anfrew McCabe’in işine şu andan itibaren geçerli olmak üzere son veriyorum” dedi.

Sessions böylece, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovmuş oldu.

Başkan Donald Trump, McCabe’in kovulmasını memnuniyetle karşıladı. Trump, Twitter mesajında, “Andrew McCabe KOVULDU. FBI'ın sıkı çalışan erkek ve kadınları için, demokrasi için harika bir gün. Kendini beğenmiş James Comey onun patronuydu ve McCabe'i kilise korosunda şarkı söyleyen çocuk gibi gösterdi.FBI'ın en üst kademesinde sürn yalanlar ve yolsuzluklardan haberdardı” dedi.

FBI’ın iki numaralı ismi olan McCabe 30 Ocak’ta istifa etmişti ve doğumgünü olan 18 Mart’ta emekli olması bekleniyordu. Kovulması ile birlikte emeklilik hakları ve maaşı da tehlikeye girdi.