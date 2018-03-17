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Emekliliğine İki Gün Kala FBI'dan Kovuldu

17.03.2018 22:40 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın siyasi açıdan taraflı olmakla suçladığı ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton’a destek verdiği iddia edilen Federal Soruşturma Dairesi’nin eski başkan yardımcısı Andrew McCabe, kurumdan kovuldu

Emekliliğine İki Gün Kala FBI'dan Kovuldu

Başkan Donald Trump’ın siyasi açıdan taraflı olmakla suçladığı ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton’a destek verdiği iddia edilen Federal Soruşturma Dairesi’nin eski başkan yardımcısı Andrew McCabe, kurumdan kovuldu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions Cuma geç saatlerde yayımladığı açıklamada, “FBI Başmüfettişi ve Profesyonel Sorumluluk Bürosu’nun bulgularına dayanarak Anfrew McCabe’in işine şu andan itibaren geçerli olmak üzere son veriyorum” dedi.

Sessions böylece, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovmuş oldu.

Başkan Donald Trump, McCabe’in kovulmasını memnuniyetle karşıladı. Trump, Twitter mesajında, “Andrew McCabe KOVULDU. FBI'ın sıkı çalışan erkek ve kadınları için, demokrasi için harika bir gün. Kendini beğenmiş James Comey onun patronuydu ve McCabe'i kilise korosunda şarkı söyleyen çocuk gibi gösterdi.FBI'ın en üst kademesinde sürn yalanlar ve yolsuzluklardan haberdardı” dedi.

FBI’ın iki numaralı ismi olan McCabe 30 Ocak’ta istifa etmişti ve doğumgünü olan 18 Mart’ta emekli olması bekleniyordu. Kovulması ile birlikte emeklilik hakları ve maaşı da tehlikeye girdi.

Sessions’ın kovulduğunu açıklaması üzerine Andrew McCabe de sert bir açıklama yaptı. McCabe, “Benim güvenilirliğime yapılan bu saldırı, sadece beni kişisel olarak karalamak değil FBI’ın, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin de lekelenmesi çabalarının bir parçasıdır” dedi.

McCabe’in Cumhuriyetçilerin hedefi olmasının nedenlerinden biri eşinin Virginia eyalet senatosu için yarışması ve bu süreçte Clinton çiftinin yakın müttefiki dönemin Virginia Valisi Terry McAuliffe’ten bağış almasıydı.

McCabe, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı James Comey'nin geçen Mayıs'ta Başkan Trump tarafından kovulmasının ardından kısa süreliğine FBI başkanlığını vekaleten yürütmüştü. McCabe FBI’da 22 yıl görev yaptı.

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