Emisyon skandalı: İnsanlar üzerinde deney iddiası

Alman otomotiv şirketi, insanlar üzerinde egzoz deneyi yaptırmakla suçlanıyor.Almanya'daki emisyon skandalında sadece maymunlar değil, insanlar üzerinde de deney yapıldığı ortaya çıkarıldı. Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği (EUGT) tarafından hazırlanan ve Stuttgarter Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazeteleri tarafından haberleştirilen rapor emisyon skandalının patlak vermesinden iki buçuk yıl sonra yeni ayrıntıların gün yüzüne çıkmasını sağladı.

İki gazetenin ortak haberine göre Volkswagen, Daimler ve BMW şirketleri tarafından kurulan EUGT, sağlıklı insanlar üzerinde 'kısa süreli nitrik dioksit teneffüs deneyi' yaptırdı. Araştırma merkezinin 2012 – 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan faaliyet raporunda belirtildiğine göre, uzun süreli ve çeşitli konsantrasyonlarda azot dioksit tatbik edilen 25 kişi Aachen şehrindeki bir klinikte muayene edildi ve deneklerde herhangi olumsuz etki teşhis edilmedi. EUGT 2017 yılının haziran ayında feshedilmişti.

Volkswagen şirketi ABD'de sattığı dizel motorlu araçlarının egzoz değerlerini yasal sınırlar içinde tutabilmek için zararlı azot dioksit (NO2) değerlerini yıllarca manipüle etmişti.