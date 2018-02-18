Emma Watson taciz karşıtı kampanyaya 1 milyon sterlin bağışladı

Harry Potter filmiyle ünlenen İngiliz aktris Emma Watson, iş yerinde cinsel tacize uğrayan kadınlarla dayanışmak için başlatılan yeni bir kampanyaya 1 milyon sterlin (yaklaşık 5,2 milyon Türk Lirası) bağışladı.

Aynı zamanda yaklaşık 200 İngiliz ve İrlandalı kadın sanatçı, bir açık mektup yayımlayarak, iş yerinde cinsel tacize ve ayrımcılığa son verilmesi çağrısı yaptı.

Guardian gazetesinde yayımlanan açık mektuba imza verenler arasında, Emma Thompson, Keira Knightley, Sienna Miller ve Emma Watson da bulunuyor.

Sanatçıların bu girişimi, ABD'de başlatılan Time's Up (Süre Doldu) insiyatifine destek niteliğinde.

Mektupta "Hareket, sadece bizim sektörümüzde bir değişiklikten daha büyük" dendi ve hareketin kadın ile erkekler arasındaki "güç eşitsizliğini konuşmak için bir fırsat" olduğu belirtildi.

Mektup şöyle devam ediyor:

"Çok yakın bir geçmişte, cinsel tacizin rahatsız edici bir şaka, genç kız ya da yetişkin kadın olmanın kaçınılmaz, uygunsuz bir parçası olduğu bir dünyada yaşıyorduk.

"Üzerine gitmeyi bırakın, tartışılamıyordu bile. 2018'de değişime hazır bir dünyaya uyanmış gibiyiz.