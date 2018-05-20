Emniyet Müdürünün Sanata Olan Tutkusu

30 yıldır terör ve istihbarat bölümlerinde görev yapan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olan Ahmet Sula, önemli görevler yürütmesinin yanısıra sanatçı kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Şimdiye kadar dört tanesi yurtdışında olmak üzere kendine ait 21 kişisel resim sergisi açan ve müzisyen kimliğiyle tanınan Emniyet Müdürü Sula, piyano ve bağlama da çalıyor. Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, şu sıralar İtalya'nın başkenti Roma’da açacağı resim sergisi için hazırlanıyor.

“Sanat ve Polislik Birbirini Besliyor”

Ahmet Sula, mesleğinin ve yaptığı sanat çalışmalarının birbirini etkilediğini belirtiyor.

Sula, “Polislikte, herkesin bildiği üzere hayatın soğuk ve çirkin yüzüyle uğraşılıyor fakat sanat, insanın kalp alemi ile ilgili duygularını özgürce ifadesiyle ilgili. Bu sebeple meslekte gördüğüm olayları, hikayeleri, doğayı yorumlayıp resmetmek hem kanun ve hukuk adamı olarak hem de bir sanatçı bakışıyla yorumlamama sebep oluyor ve bu sayede bana, olayların taraflarını daha iyi analiz edebilme yetisi kazandırıyor. Pek çok sanatçının tanık olmadığı olaylara tanık olduğumuz için sanatı icra edebilmekte size daha farklı birikim ve cevherler kazandırıyor. Bu sebeple her ikisi birbirini inanılmaz derecede besleyen alanlar” dedi.