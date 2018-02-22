En eski resimler Neandertallere ait

Keşif Neandertallerin zeka açısından insanla aynı seviyede olabileceği tezini güçlendirdi."Science" ve "Science Advances" dergilerinde yayımlanan bir araştırma şimdiye kadar bulunan en eski mağara resimlerinin Neandertallerin elinden çıktığına işaret ediyor. Araştırma, İspanya'da bulunan mağara resimlerinin modern insanın Avrupa'ya gelişinden 20 bin yıl öncesine ait olduğu yönündeki bulgulara veriyor.

Uluslararası bir araştırmacılar grubunun araştırmaları İspanya'nın kuzeyindeki üç farklı mağaranın duvarlarında bulduğu resimler, el izleri ve geometrik şekillerin bundan en az 64 yıl öncesine dayandığını ortaya koydu. Bu, modern insanın (Homo sapiens) Avrupa'ya gelişinden yaklaşık 20 bin yıl kadar önce.

Araştırmayı kaleme alanlardan biri olan Southampton Üniversitesi'nden Alistair Pike "Yani resimler Neandertaller tarafından çizilmiş olmalı" şeklinde konuştu.

Leipzig de bulunan Max Planck Enstitüsü'nden Dirk Hoffmann'ın yönetimindeki araştırma ekibinin kaleme aldığı makaleye göre, bulgular Neandertal insanının (Homo neanderthalensis) modern insan (Homo sapiens) ile zihinsel anlamda "aynı düzeyde bulunduğuna" işaret ediyor.