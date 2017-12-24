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En genç başbakandan 'Türkiye AB'ye giremez' yorumu

DÜNYA HABERLERİ | 24.12.2017 17:24 | Son Güncelleme 8 saat önce

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Alman Bild gazetesine konuştu. Kısa süre önce başbakanlık koltuğuna oturan Kurz, basına verdiği ilk kapsamlı mülakatta Türkiye'yi hedef aldı.

En genç başbakandan 'Türkiye AB'ye giremez' yorumu

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e konuşan Kurz, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koyduğu, “Her ülkeye mülteci dağıtılmalı” politikasına yönelik yaklaşımına değindi. Kurz, “Her AB ülkesi ne kadar mülteci istiyorsa buna kendisi karar vermeli. Ülkeler kendi kültürlerinin farkında olduğu zaman olumlu anlamda gelişebilirler” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI"

Seçim döneminde de Türkiye’yi hedef alan saçma demeçler vererek oy toplamaya çalışan Kurz, Bild’e verdiği röportajda Türkiye’den de bahsetti. 31 yaşındaki Kurz, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok” ifadesini kullandı.

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan ancak çoğunluğu sağlayamayan muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), koalisyon kurmak için anlaşmaya varmıştı.

EN GENÇ BAŞBAKAN OLDU

Müzakerelerin başarıya ulaşmasıyla, şimdi sağ kanatta yer alan iki parti koalisyon hükümeti kuracak. Bu da Avusturya'yı Batı Avrupa'nın aşırı sağla yönetilen tek ülkesi konumuna getirecek. Özgürlük Partisi'nin öne çıkan isimlerinden Herbert Kickl, ülkenin aşırı sağa kaydığı endişelerini tırmandıran koalisyon için, "Korkulacak hiçbir şey yok" yorumunu yapmıştı.

Yeni hükümetle beraber Halk Partisi'nin 31 yaşındaki lideri Sebastian Kurz, Avrupa'nın en genç başbakanı ünvanını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Avusturya Sebastian Kurz Alman Bild

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
sen önce kendi ülkendeki sorunları çöz sersem herif.uydu ülke olmaktan kurtulamadınız yüz yıldır
Bu Açıklamalarınıza Şaşırmadık, Zira Türkler Sadece Türk Değiller, İslam İle Şereflendirilmiş Milletdirler, Bu 2 Kutsaliyet, Türk Ve İslam Bir Arada Oldukça Elbette Sizin Olduğunuz Birliğe Almıyacaksınız, Lakin Unuttuğunuz Birşey Var, Yakın Vakte Kadar Öyle Bir Birlik Olmayacak, Nasıl ki 1nci Ve 2nci Dünya Savaşı Kendi Kucağınızda Patladı, Önümüzdeki Savaşta Yine Sizin Kucağınızda Patlıyacak, O Vakit Ne Birliğiniz Nede Dininiz Size Fayda Sağlıyacaktır, Allah'ında Dediği Gibi, Hristiyanları Ve Yahudileri Dost Edinmeyin, Zira Onlar Kendilerinden Olmayana Dost Olmazlar..
Erdoğan'ın fırçasına hazırlansın ..Yakında Eyyy Kurz derse şaştrmasın..
@mehmetyesil en azından onu yapıyor. avrupaya gidip türkiyeyi şikayet eden kılıcdarı da biliyoruz.
AB ye girmek isteyen kim,,,yalvarsanızda yok,yıllardır Türkiye AB nin kasasına para ödüyor,,,AB liği de Türkiye de bazı işlemler yapıyor sanki cebinden ödüyormuş gibi,,,Türkiye kendi kendine yeter kimseye ihtiyacımız yok,,,siz düşünün,bütün yollar Türkiye den geçiyor ona göre
Eeee? Öbür haber sitelerinde ''Kurz'un Reis'ten ödü kopuyor'' diye haberler çıkmıştı.
Adamın vardır bir acısı. Kuyruk acısı mı yoksa başka yer acısı mı , onuda ancak kendisi biliyor.
bunlarda bir karın ağrısı var ama ne acaba
Her türlü bu ülkeye muhtaç olacaksınız, o zaman bu dediklerinizi hatırlasanızda iş işten geçmiş olacak..
BU ADAM KENDİSİNE VERİLEN EĞİTİMİN GEREĞİNİ YAPIYO ! GİDİP AVUSTURYA DA OKULLARDA OKUTULAN TARİH KİTAPLARINA BAKIN ALAYINDA TÜRKLER BİZİM DÜŞMANIMIZ DİYE YAZAR . ŞİMDİ GELELİM BİZDEKİ TARİH KİTABINA DÜŞMAN FALAN YOK İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ VAR DAHA DA AYRINTI YOK DÜŞÜNSENE İNGİLİZ GELİYO KUTÜL AMARE ZAFERİNİ KUTLAMAYIN LA DİYO SATILMIŞ YAWŞAKLAR DA HEMEN KUTLAMAYI KALDIRIYOLAR DAHA ONUN GİBİ NİCE SAKLANAN ZAFERLER PAŞALAR KAHRAMANLAR WAR AMMA BİZİM BEBELERİN UYUMASI LAZIM UYANIRLARSA SIKINTI OLUR !
Türkiyeyi hedef almayakışıklı kardeşim. iktidarımı muhalefetimi hedef alacaksın bilmiyorum. İktidar Avrupa birliğinden vaz geçmiş değil ben ce son noktayı koysunlar boş konuşmakla hiç bir şey olmuyor.
ALLAHIM YİNE KARŞIMA ÇIKTI BİR AVUÇ NÜFUSUN VAR KOSKOCA TÜRK CUMHURİYETİNE HANGİ AKILLA KAFA TUTUYORSUN ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM YO YO ANLADIM 1683 YILI KUYRUK ACILARI VAR ONADAN DOLAYI SANIRIM 1683 YILI DEYİN BUNLARA KORKARLAR KULAĞINA SESSİZCE 1683 DEYİN GÖZLERİ FAL TAŞI GİBİ AÇILIR BUNLARIN HEHEHEHEHEHEH
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