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En son 132 yıl önce görülmüştü! 31 Ocak'ta 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' görülecek

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 09:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

2018'in ilk doğa olayı olan Ay Tutulması için nefesler tutuldu. 31 Ocak’ta, 'Ay tutulması', 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' aynı anda görülecek. Tarihi an Türkiye'den de gözlemlenecek.

En son 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının, 31 Ocak günü gerçekleşmesi bekleniyor. 150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek.

SÜPER AY NEDİR?

Dünyanın uydusu olan Ay, dünyanın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, dünyaya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile dünya arasındaki uzaklığın ortalama olarak 383 bin kilometre olarak biliniyor. 31 Ocak'ta Ay ile dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek.

MAVİ AY NEDİR?

Dünyada meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından 'Mavi Ay' olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay’ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

''Süper Ay'' İstanbul’dan izlendi

'Mavi Ay' terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak 'Mavi Ay’ı karşılamamıştır.

Ay’daki su izleri Dünya’ya ait

'Mavi Ay', ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın 'Mavi Dolunay', 1991 yılında görüntülendi.

Türkiye'de 100 kişi aydan arsa satın aldı!

Bir sonraki 'Mavi Ay'ın 2020 yılında yaşanması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1885 yılında süper ayın ardından sonra japonya vuran pasifik debremi. abd son 5 yıldır pasifikte olacak süper ay sonrası debremleri engellemek icin meksikada 2 adet suni debrem gercekleştrdi enson alaska acıklarında suni debrem oluşturarak radon gazını boşaltmaya calışıyor ama nafile radon gazını oluşturan etken ayın süper cekimidir o cekimde kayaçlardan radon boşalır ve kacınılmaz son abd ye coktan yazıldı.
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