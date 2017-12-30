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En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 10:14 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bilim insanları, önümüzdeki 30 yıl içinde gezegenimizin ‘mini buzul çağına' girebileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, 2030 yılının ardından Güneş’teki aktivitelerin yüzde 60 oranında azalacağını ve bu durumun dünyada en son 1645-1715 yılları arasında görülen mini bir buzul çağının başlamasına neden olacağını belirtiyor.

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

İngiltere’deki Northumbia Üniversitesi’nde matematik profesörü Valentina Zharkova ve ekibi gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirdi.

Yapılan bu tahmin; Güneş’in “11 yıllık kalp atışı” olarak bilinen verilere dayandırılıyor. Modele göre güneş aktivitesi her yıl aynı değildir, bu aktivite 10-12 yıl boyunca devam eden dalgalanmalar gösterir. 172 yıl önce bu durumun keşfedilmesinden beri, bilim insanları her döngünün nasıl olacağına dair tahminler yürütmekle uğraşıyorlar.

Bilim insanlarının oluşturduğu modelde Güneş’in 2022 yılında zirve yapacak 25. döngüsünde bir çift manyetik dalganın değerlerinin aniden düştüğü, 2030-2040 yılları arasında meydana gelecek 26. döngüsünde ise bu dalgaların birbirlerini sonlandırarak (maunder minimum), Güneş’in etkinliğinde önemli bir azalmaya neden olacağını öngörülüyor. 1645-1715 yılları arasında özellikle Kuzey Yarım Küre’de bir dizi aşırı soğuk kışların yaşandığı son mini buz çağından beri güneş aktivitesinde böylesi bir azalma görülmemişti.

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Zharkova, bu durumun 2021 yılından itibaren yeryüzündeki sıcaklığın düşmesine ve 2030 yılında dünyada mini bir buzul çağının başlamasına neden olabileceğini belirterek şöyle konuştu: “Umarım, Güneş’in manyetik döngüleri baz alınarak hesaplanan bu 30 yıllık soğuma etkisi dünyadaki kirlilik ve küresel ısınmanın etkilerini bir nebze azaltabilir. Güneş’in iç kısmındaki iki farklı katmandan gelen çiftler halinde manyetik dalga bileşenleri keşfettik. Her ne kadar bu frekans biraz farklı ve zamanla dengelenmiş olsa da, bileşenlerin ikisi de yaklaşık 11 yıllık bir frekansa sahip. İki dalgayı birleştirip mevcut Güneş döngüsünün gerçek verileriyle karşılaştırdığımızda tahminlerimizin %97’lik bir tutarlılığa sahip olduğunu gördük.”

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Anahtar Kelimeler:
güneş mini buzul çağı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
HADİ BAKALIM GİZEMLİ TANRINIZ KURTARSIN SİZİ.KUTSAL SANILAN KİTAPALARDA YAZDIĞI GİBİ ALLAH DÜNYAYI 6 GÜNDE YARATTI 7. GÜNDE DİNLENDİ.YANİ OKUS POKUS.ARTIK KAFANIZI GÖMMEYİN BİRAZ ARAŞTIRIN VE SORGULAYIN.DÜNYABIN YAŞI 4,5 MİLYARDIR.ÖYLE OL DEDİM OLDU YOK.MİLYARLARCA YILLIK METEOR YAĞMURUYLA OLUŞMUŞTUR.
merak etme ey ateist yarın geberdigibde sana ne olacağını göreceksin
@berkuygurc İyi de bu adamlara bunu nasıl anlatacaksin.Yok ucan at yok ikiye bölünen ay yok bilmem ne.Boşver.Eğlen geç.
@berkuygurc evrim teorisine nediyorsun?
@berkuygurc Senin söylediklerin Kuran da değil tahrif edilmiş tevratta yazıyor.Kuran da bahsedilen 6 gün 6 aşamadır.Bunu her müslüman bilir ama tabi sizin gibi cahillere bunu anlatmak zor!
TEK BİR BİLİMSEL DAYANAĞI OLAN 2 DENİZİN BİRLEŞME OLAYINI MERAK EDEN VARSA.MERSİN NARLIKUYUDA DENİZE GİRSİN GÖRÜR.BU OLAY DÜNYANIN HERYERİNDE OLABİLECEK ŞEYLERDİR.KUTSAL SANILAN KİTAP YAZILMADAN BİNLERCE YIL ÖNCESİNDE YUNAN FİLOZOFLAR KİTAPLARINDA BU OLAYDAN SÖZ ETMİŞTİR.YANİ DAĞLARIN SABİT OLDUĞUNU YAZANRSAN SANA KİMSE İNANMAZ.YERYÜZÜ VE KITALAR DEVAMLI HAREKET HALİNDEDİR.ANCAK SEN KISACIK ÖMRÜNDE BUNU HİSSEDEMEZSİN.
@berkuygurc Mucize o olayın olması değil, olayın o anda olması!Sizin gibi sığ düşüncelilerin bunu anlaması zor ama bir dene istersen belki anlarsın.
kafirler için yaşasın cehennem
cehennemde yanacaklar için güzel fırsat. bulamazsanız böyle güzel bir serinliği. tadını çıkartın.
berkuygurc ne çekiyon dostum sen bizede soyle bizde uçalım
@M_koltas ARAŞTIR VE SORGULA.İLK ÖNCE CONTA YAKARSIN AMA DOĞRUYU BULURSUN
Hani 3, 5 sene önce küresel ısınıyorduk ne oldu herşeyi sahibine bırak emirlerine uy gerisine karışma sahibi bilir
La hani küresel ısınma vardı nereden çıktı şimdi buzul çağı, bi ayarda durun yav...
Berkuygurc sen berkuydurukçusun Aşağlık zavallı yan cehennemde
Kirats2 Sen zavallı ve aşağlıksın berk gibi Senin içinde yaşasın cehennem siz muhataba alınmayacak kadar aşağlıksınız
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