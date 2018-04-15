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En yeni trendler, son model tabutlar... Buyurun cenaze fuarına!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi.

Uitvaart.com ve BDK Media tarafınca bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Westerkerk Kilisesi'nde fuarda, Hristiyan dininin cenaze törenlerinde kullanılan yeni akım cenaze malzemeleri ve törenleri tanıtıldı.

Hollanda'da cenaze fuarı düzenlendi

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AA'nın haberine göre fuarda, cenaze törenleri türleri, farklı materyal ve ağaçlardan yapılan tabutlar, tabut süslemeleri, cenazeye katılan yakınlara verilebilecek çeşitli hediyeler, mezar taşları ile törenler için alternatif müzikler sunuldu.
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Cenaze organize şirketleri, sunulan malzemeler ve törenler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.
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Hollanda Cenaze Fuarı

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