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Endonezya 5.7 ile sarsıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2018 06:24 | Son Güncelleme

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya 5.7 ile sarsıldı

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin Sarmi bölgesinin 63 kilometre kuzeybatısında yaşanan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğunu bildirdi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

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