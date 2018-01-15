Endonezya Borsa binasının bir katı çöktü (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Endonezya Borsası'nın bir katı, binanın girişindeki bir kafenin üzerine çöktü. Yerel haberlerde kaza sırasında 100'e yakın kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel medyada yer alan habere göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yer alan Endonezya Borsası binasının bir katı çöktü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, çöken katın çatlamış metal bir yapıya sahip olduğunu ve çok katlı binanın girişine yakın bir kafe etrafında çökmüş olduğunu gösterirken, Endonezya Borsası Yöneticisi Alpino Kianjaya, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
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