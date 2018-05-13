Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.
Emniyet Sözcüsü Frans Barung, 3 kiliseyi hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısının 9’a yükseldiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.Barung, kentte yerel saatle 07.30 sularında ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi’nde gerçekleşen intihar saldırısında intihar bombacısı dahil 4 kişinin öldüğü ifade etti.
İlk saldırının ardından farklı noktalarda bulunan Diponegoro ve Pantekosta kiliselerinde gerçekleşen saldırılarda da 5 kişinin öldüğünü belirten Barung, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Terör şüphesinin bulunduğu saldırıları henüz üstlenen olmadı. (AA)
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