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Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Surabaya kentinde 3 kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 9 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Ölü sayısının artabileceği öngörülüyor.

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.

Emniyet Sözcüsü Frans Barung, 3 kiliseyi hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısının 9’a yükseldiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.Barung, kentte yerel saatle 07.30 sularında ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi’nde gerçekleşen intihar saldırısında intihar bombacısı dahil 4 kişinin öldüğü ifade etti.

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İlk saldırının ardından farklı noktalarda bulunan Diponegoro ve Pantekosta kiliselerinde gerçekleşen saldırılarda da 5 kişinin öldüğünü belirten Barung, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Terör şüphesinin bulunduğu saldırıları henüz üstlenen olmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilise Endonezya Surabaya intihar saldırısı

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