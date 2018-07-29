HABER

Endonezya'da 6.4'lük deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2018 06:00 | Son Güncelleme

Endoneyaz'nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çöken bir binadaki beton blokların arasında kalan en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da 6.4'lük deprem!

ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü. Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya, Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.

Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
New York Metrosunda Bundan Böyle Daha Çok Polis OlacakNew York Metrosunda Bundan Böyle Daha Çok Polis Olacak
Afganistan'da Ebe Okuluna SaldırıAfganistan'da Ebe Okuluna Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'daki darbeciler yangın faciasından kurtarıldı iddiası!

Yunanistan'daki darbeciler yangın faciasından kurtarıldı iddiası!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

ABD'de yeni katliam: 5 ölü

ABD'de yeni katliam: 5 ölü

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.