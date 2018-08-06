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Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 82’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 03:16 | Son Güncelleme

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'ndaki 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 82’ye yükseldi

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'ndaki 7 büyüklüğündeki depremde 39 kişinin öldüğü bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho'nun daha sonra yaptığı açıklamada, ölü sayısının 82’ye yükseldiğini belirtti.

Lombok Adası’ının kuzeyi, doğusu ve Mataram kentinin depremden en çok etkilenen yerler olduğunu ifade eden Nugroho, kurbanların çoğunun evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

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Nugroho, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve 1000'den fazla evin de zarar gördüğünü belirterek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nugroho ayrıca bölgeye çok sayıda sağlık personeli sevk edilmesinin yanı sıra güvenli bölgeye tahliye edilen binlerce kişiye de battaniye, çadır ve gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçların sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.

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Öte yandan deprem nedeniyle bölgedeki Praya Uluslararası Havalimanı'nda görülen kısa süreli elektrik kesintisi dolayısıyla uçuşlarda aksama yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, teknik incelemeler sonrası havalimanın normal faaliyetine geçtiğini kaydetti.

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Bu arada bölgedeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem Lombok Adası

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