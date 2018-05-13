Endonezya'da bombalı saldırı

Metro tv kanalının haberine göre, Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseyi hedef alan 3 farklı bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Bombaların aynı anda patlamadığı bilgisini veren bölge polisi olaya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.
AA
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