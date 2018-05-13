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Endonezya'da bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 05:07 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Surabaya kentinde, 3 farklı noktada meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da bombalı saldırı

Metro tv kanalının haberine göre, Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseyi hedef alan 3 farklı bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Bombaların aynı anda patlamadığı bilgisini veren bölge polisi olaya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
intihar Kilise Endonezya

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