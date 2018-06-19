Endonezya'da içinde 128 yolcunun bulunduğu feribot battı

Endonezya hükümet yetkilileri Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Toba gölünde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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