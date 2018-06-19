HABER

Endonezya'da içinde 128 yolcunun bulunduğu feribot battı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Endonezya'da içinde 128 yolcunun bulunduğu feribot Toba gölünde battı. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri batan feribot yolcularını kurtarmaya çalışıyor.

Endonezya'da içinde 128 yolcunun bulunduğu feribot battı

Endonezya hükümet yetkilileri Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Toba gölünde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.


PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!
Göç Avrupa'da popülizmi tırmandırıyorGöç Avrupa'da popülizmi tırmandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya feribot 128 kişi battı toba göl

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de dev FETÖ operasyonu

ABD'de dev FETÖ operasyonu

Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!

Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!

Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…

Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…

ABD’nin F-35 kararına sert tepki

ABD’nin F-35 kararına sert tepki

ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu

ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu

Bir çılgın proje de Suudi Arabistan'dan! Katar ada olacak!

Bir çılgın proje de Suudi Arabistan'dan! Katar ada olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.