Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü.

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

CANSIZ BEDENİ YILANIN İÇİNDEN ÇIKARILDI



Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.

Wa Tiba'nın kayboluşu ise Perşembe akşamı gerçekleşti. Bahçesine çalışmaya giden kadın, akşam eve dönmedi. Yakınları ve diğer köylüler, Cuma sabahından itibaren kadını aramaya başladı.

"HERKES AĞLIYORDU, HERKES ŞOKE OLMUŞTU"



Güneydoğu Sulawesi'ye bağlı Persiapan Lawela köyü sakinlerinden Ayu Kartika, yaşananları anlattı:

"Herkes ağlıyordu, herkes şoke olmuştu. Zavallı kadın. Bu bir korku filmi gibiydi. İnsanlar dehşete düşmüştü.

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Sulawesi'de dünyanın en büyük pitonlarından bazıları yaşıyor.

