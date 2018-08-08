Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye yükseldiği bildirildi. Bu sabah basın toplantısı düzenleyen Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölenlerin sayısının 131’e yükseldiğini söylemişti. Ancak az önce Endonezya devletinin haber ajansı Antara, ölü sayısının aslında 347 olduğunu açıkladı.
Depremde bin 477 kişinin de yaralandığını ifade eden BNPB Sözcüsü Nugroho, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı.
Nugroho, ayrıca evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının depremde zarar gördüğünü kaydetmişti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, özellikle gıda ve içme suyu temini noktasında depremzedeler için bağış çağrısı yapıyor.
Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.
Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!
Tatil cennetinde bu halde buldular
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum