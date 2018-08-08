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Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Endonezya'da pazar günü meydana gelen depremde 347 kişinin öldüğü açıklandı.

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye yükseldiği bildirildi. Bu sabah basın toplantısı düzenleyen Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölenlerin sayısının 131’e yükseldiğini söylemişti. Ancak az önce Endonezya devletinin haber ajansı Antara, ölü sayısının aslında 347 olduğunu açıkladı.

156 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Depremde bin 477 kişinin de yaralandığını ifade eden BNPB Sözcüsü Nugroho, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Nugroho, ayrıca evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının depremde zarar gördüğünü kaydetmişti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, özellikle gıda ve içme suyu temini noktasında depremzedeler için bağış çağrısı yapıyor.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya ölü sayısı

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