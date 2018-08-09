HABER

Endonezya depreminde ölü sayısı 220'yi aştı

09.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

Endonezya'da dört gün önce meydana gelen 6.

9 büyüklüğündeki deprem ve binlerce artçı sarsıntıda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi.Endonezya'nın tatil beldelerinden Lombok adası şiddetli artçı depremle sarsıldı. Büyük depremden dört gün sonra öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sırasında birçok bina yıkıldı. Son depremin Bali'nin komşu adasındaki can kaybının artmasına yol açıp açmadığı öğrenilemedi.

Endonezya Afetle Mücadele Kurumu depremler silsilesi sırasında en az 227 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk resmi açıklamada ölü sayısının 168 olduğu belirtilmişti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Dünyanın jeolojik bakımdan en faal bölgelerinden biri üzerinde yer alan Endonezya sık sık şiddetli depremlere ve yanardağ patlamalarına sahne oluyor.

Pazar günü Lombok'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 350 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Endonezya askeri makamları ölü sayısının 380'in üzerinde olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti.

Yol ve köprülerin yıkılması yardım çalışmalarını aksatıyor

Ulusal Hava, İklim ve Jeofizik Enstitüsü depremin merkez üssünün, Kuzey Lombok'un 6 kilometre uzağında ve deniz dibinin 12 kilometre derinliğinde saptandığını duyurdu. 2004 yılının Aralık ayında Sumatra açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı Tsunami felaketi Endonezya ve çevre ülkelerde en az 230 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Artçı depremlerin kesilmemesi nedeniyle Lombok halkı geceyi dışarıda geçiriyor. Evleri yıkılan ya da tehlikeli olanların sayısının 150 bini bulduğu açıklandı. Bin 500 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. Turistlerin büyük bölümü tatilini geçirmekte olduğu Lombok'tan ayrıldı.

Depremzedeler yardım ulaşmadığı için resmi makamları eleştiriyor. Bir Lombok sakini adanın kuzeyindeki köylerinde evlerin yüzde 90'ının yıkıldığını, yol ve köprüler tahrip olduğu için bölgeye gıda maddesi ulaşmadığını ve bahçelerinde yetişen sebzeyle karınlarını doyurduklarını söyledi. Kızılhaç yetkililerince ücra bölgelerde yaşayan 20 bin depremzedeye ulaşılamadığı açıklandı.

Yardım ekipleri ağır hasar gören bölgelerin içme suyu ve çadır ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar. Depremzedelere tankerlerle su taşınıyor.

DW, dpa, ap/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Korkutan araştırma: Ofis masanız klozetten 400 kat daha pisKorkutan araştırma: Ofis masanız klozetten 400 kat daha pis
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 5,4487Dolar/TL kurunda yeni rekor: 5,4487
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

İlginizi Çekebilir

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Korkutan araştırma: Ofis masanız klozetten 400 kat daha pis

Korkutan araştırma: Ofis masanız klozetten 400 kat daha pis

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Erdoğan'ın ziyareti Almanya'yı çok gerdi

Erdoğan'ın ziyareti Almanya'yı çok gerdi

Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı

Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı

Her satırı korkunç! Londra'da kaçırılıp seks işçiliğine zorlanmış

Her satırı korkunç! Londra'da kaçırılıp seks işçiliğine zorlanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.