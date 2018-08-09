Endonezya Depreminde Ölü Sayısı 300’ü Aştı

Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto, Lombok Adası’nda meydana gelen son depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 300’ü aştığını bildirdi.

Wiranto, Pazar günü meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 319 olduğunu bildirdi.

Bakan, Endonezya hükümetinin depremden zarar görenlerin acısını hafifletmek için hızlı şekilde hareket etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi, büyüklüğü 5,9’a kadar çıkan artçı şokların paniğe neden olduğunu, binalara zarar verdiğini, toprak kaymalarına ve yaralanmalara yol açtığını kaydetti.

Wiranto’ya göre hükümet turistik Bali adasına komşu Lobmok’taki yerleşim yerlerini yeniden inşa etmek için bir plan açıklayacak.

Lombok’ta 29 Temmuz’da da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 16 kişi ölmüştü.

Endonezya Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alıyor. 2004 yılı Aralık ayında Sumatra Adası’nı vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem büyük bir tsunami’ye neden olmuş, ondan fazla ülkede 230 bin kişi ölmüştü.

