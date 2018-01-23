İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Endonezya'da bulunan Binuangeun kentinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin yaklaşık 44 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Bölgede depremin etkileriyle ilgili bir bilgi verilmedi. (Fotoğraflı)
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