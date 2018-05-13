HABER

Endonezya’da ailece intihar saldırısı

13.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Endonezya’da altı kişilik bir aile Hristiyanların pazar ayini sırasında üç kilisiye intihar saldırısı düzenledi.

Endonezya’da ailece intihar saldırısı

IŞİD’in üstlendiği saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti.Endonezya'nın ikinci büyük kenti olan Surabaya'da altı kişilik bir ailenin üç kiliseye düzenlediği intihar saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Doğu Java Polis Sözcüsü Frans Barung Mangera basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Baba, patlayıcı taşıyan Avanza marka bir otomobil kullanıyordu ve aracı kilisenin girişine çarptırdı" dedi. Saldırganın eşi ve iki kızının bir başka kiliseye saldırdığını söyleyen Mangera "diğer iki çocuğun da motosikletle üçüncü bir kiliseye saldırdığını ve dizlerinin üzerinde taşıdıkları bombayı" patlattıklarını söyledi.

Endonezya polisi, kızların 9 ve 12 yaşında olduğunu, motosiklet kullanan oğlanların ise 16 ve 18 yaşında olduğunu açıkladı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

İlk saldırının motosikletli kardeşler tarafından Santa Maria Kilisesi'ne düzenlendiği kaydediliyor. Saldırı olduğu sırada kilisede sabah ayininin tamamlanmış olduğu ve cemaatin ikinci bir ayine hazırlandığı belirtiliyor. İkinci saldırının baba tarafından Pentikostal Kilisesi'nin otoparkında gerçekleştirildiği kaydediliyor. Son olarak Endonezya Hrıstiyan Kilisesi'nin girişinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan kapalı kadının üzerindeki patlayıcıları patlattığı belirtiliyor.

Polis saldırıyı düzenleyen ailenin Suriye'den dönen ve IŞİD sempatizanı olan 500 kişi arasında bulunduğunu belirtti.

Saldırının arkasında IŞİD'den ilham alarak kurulan Cemaa Anşarut Devla adlı örgütün olduğu tahmin ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesinde yer alan çatı örgütünün bünyesinde yüzlerce IŞİD sempatizanı olduğu sanılıyor. IŞİD, kendisine bağlı Amak haber ajansı üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Saldırıların düzenlendiği bölgeyi ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo açıklamasında, "Toplum üyeleri, polis ve hatta masum çocuklar arasında kurbanlar verilmesine neden olan bu eylem barbarca ve insanlık sınırlarının ötesinde" ifadelerini kullandı.

Reuters / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
İstanbul'da bu sabah! Çevik Kuvvet hazır bekletildiİstanbul'da bu sabah! Çevik Kuvvet hazır bekletildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

İlginizi Çekebilir

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Endonezya'da bombalı saldırı

Endonezya'da bombalı saldırı

Trump’tan Kuzey Kore'ye övgü! Twitter'dan duyurdu

Trump’tan Kuzey Kore'ye övgü! Twitter'dan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.