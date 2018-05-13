Endonezya’da ailece intihar saldırısı

IŞİD’in üstlendiği saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti.Endonezya'nın ikinci büyük kenti olan Surabaya'da altı kişilik bir ailenin üç kiliseye düzenlediği intihar saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Doğu Java Polis Sözcüsü Frans Barung Mangera basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Baba, patlayıcı taşıyan Avanza marka bir otomobil kullanıyordu ve aracı kilisenin girişine çarptırdı" dedi. Saldırganın eşi ve iki kızının bir başka kiliseye saldırdığını söyleyen Mangera "diğer iki çocuğun da motosikletle üçüncü bir kiliseye saldırdığını ve dizlerinin üzerinde taşıdıkları bombayı" patlattıklarını söyledi.

Endonezya polisi, kızların 9 ve 12 yaşında olduğunu, motosiklet kullanan oğlanların ise 16 ve 18 yaşında olduğunu açıkladı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

İlk saldırının motosikletli kardeşler tarafından Santa Maria Kilisesi'ne düzenlendiği kaydediliyor. Saldırı olduğu sırada kilisede sabah ayininin tamamlanmış olduğu ve cemaatin ikinci bir ayine hazırlandığı belirtiliyor. İkinci saldırının baba tarafından Pentikostal Kilisesi'nin otoparkında gerçekleştirildiği kaydediliyor. Son olarak Endonezya Hrıstiyan Kilisesi'nin girişinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan kapalı kadının üzerindeki patlayıcıları patlattığı belirtiliyor.