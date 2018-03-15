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Endonezya'da artık siyasetçileri eleştirmek suç

15.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

Ülkede bugün yürürlüğe giren yasayla, parlamento ve üyelerine saygısızlık etmek suç kapsamına alındı. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular var ancak kararın çıkması aylar sürebilir.

Endonezya'da artık siyasetçileri eleştirmek suç

Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, ülkedeki siyasetçileri eleştirmek suç kapsamına alındı.

Oldukça muğlak bir dille kaleme alan yasa tasarısı geçen ay içerisinde parlamentoda kabul edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bu tartışmalı yasayı onaylamayı reddediyordu.

Bununla birlikte Widodo'nun yasayı veto etme yetkisinin bulunmamasından dolayı öngörülen sürenin dolmasının ardından tasarı da yürürlüğe girdi.

Yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi de mümkün.

Mahkeme sözcüsü, yasanın iptali için şu ana kadar üç başvuru geldiğini ancak bunların incelenip bir kararın çıkmasının aylar sürebileceğini açıkladı.

Söz konusu yasada "parlamento veya üyelerine yönelik saygısızlık eden" kişilerin cezalandırılması öngörülüyor.

Alt ya da üst ceza sınırı yok

Yasada bu suç için belirlenen alt ya da üst bir ceza sınırlaması ise yer almıyor.

Yasayı eleştirenler, bundan sonra ülkede düzenlenecek her protesto gösterisinde katılımcıların bu suç kapsamında cezalandırılabileceğini söylüyor.

Bazı gözlemciler de yeni yasanın ülkede yaygın şekilde görülen yolsuzluk vakaları ve bazı siyasetçilerin kötü performansını eleştirmenin de suç niteliğinde olacağı uyarısı yapıyor.

Endonezya'da artık siyasetçileri eleştirmek suç

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