Endonezya’da Camiden Sonra Karakola Saldırı

Endonezya'nın ikinci büyük kenti Surabaya’da bir karakola saldırı düzenlendi.

Saldırıyı motosikletli iki kişi düzenledi. Emniyet Müdürü Tito Karnavian, bu kişilerin yanlarında sekiz yaşındaki kızlarını da getirdiklerini ancak kız çocuğunun saldırı sırasında yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Kentte bir gün önce altı kişilik bir aile intihar eylemi düzenlemişti. Aralarında çocukların ve gençlerin de olduğu grup üç camiyi hedef almıştı. Olayda en az 13 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

Patlamaların ardından Endonezya’da büyük kentlerin hepsi teyakkuza geçti.

Pazar günü düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıyı düzenleyen ailenin Endonezya’ya kısa süre önce Suriye’den gittiği belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen ailenin anne, babayla dokuz ve 12 yaşlarında iki kız çocuğu ve iki oğullarından oluştuğu belirtildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, kurbanları arasında polislerin ve masum çocukların olduğu eylemi barbarca ve insanlık dışı olarak değerlendirdi.

Saldırıların ardından başkentte de alarm verildi. Polis özellikle stratejik yerlerde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Arka arkaya düzenlenen bombalı eylemler uzmanlara göre Suriye’de IŞİD için savaşan militanların ülkeye geri dönmesinin ardından yaşandı.

Karnavian, camiye ve karakola saldıranların birbirlerini önceden tanıdıklarını kaydetti.

Pazar gününden itibaren aralarında 13 militan ve çocuklarının da olduğu 25 kişinin öldüğü belirtildi.

