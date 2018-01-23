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Endonezya'da deprem! Şiddetli sarsıntı binaları salladı!

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 10:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Java Adası açıklarında gerçekleşen şiddetli sarsıntı, 100 kilometre uzaklıktaki başkent Cakarta'da binaları salladı.

Endonezya'da deprem! Şiddetli sarsıntı binaları salladı!

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Java Adası açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

USGS verilerine göre deprem Sukabumi kentinin 104 kilometre açığında gerçekleşti. Sarsıntının derinliği ise 33 kilometre.

Şiddetli deprem, yaklaşık 100 kilometre uzaktaki başkent Cakarta'da da hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Cakarta depremö

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