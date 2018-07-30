Endonezya’da Deprem Sonrasında Yüzlerce Kişi Dağda Mahsur Kaldı

Endonezya’nın Lombok adasındaki depremin tetiklediği toprak kaymaları yüzünden Rinjani Dağı’nda mahsur kalan yüzlerce turist için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, 165 kişilik bir kurtarma ekibinin yabancı ve Endonezyalı doğaseverlerden oluşan grubun mahsur kaldığı bir krater gölüne yerel saatle bugün öğleden sonra ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Rinjani Dağı Ulusal Parkı Müdürü Sudiyono, “Mahsur kalanlara mümkün olduğu kadar süratle gıda ve ilaç ulaştırmak şu anda birinci önceliğimiz” dedi.
Rinjani’deki toprak kaymalarında bir Endonezyalı öğrenci hayatını kaybederken, 6,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan can kaybı sayısı da 16’ya yükseldi.
Pazar günü meydana gelen depremde 1400’ün üzerinde ev de hasar gördü. Komşu Bali’de de hissedilen depremin ardından 270’ın üzerinde artçı şok meydana geldi.
Yetkililer, Rinjani’de 680’in üzerinde kişinin mahsur kaldığının tahmin edildiğini, bunların çoğunun 26 ülkeden yabancılar olduğunu, 330’undan fazlasının da Tayland’dan geldiğini açıkladı.
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