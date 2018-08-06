Endonezya’da Depremin Ardından Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya Ulusal Afet Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pazar günü meydana gelen Lombok depreminin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 98’e çıktığını açıkladı.
Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtiyor.
Lading Lading köyünde cemaatin üstüne çöken bir caminin kalıntıları kaldırıldı ve arama çalışmaları hızlandırıldı.
Yetkililer Trawangan Adası ve diğer turistik merkezlerden binlerce turisti ve yerli halkı tahliye etmeye çalışıyor. Ulusal Afet Dairesi Sözcüsü Nugroho şimdiye kadar bin turistin tahliye edildiğini bildirdi.
Yetkililer depremin hemen ardından tsunami uyarısı da yaptı ancak uyarı kısa süre içinde geri çekildi. Binlerce turist uyarının ardından yüksek mevkilere kaçtı.
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Avustralyalı yetkililerin depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için Lombok’a gitmek üzere yola çıktıklarını bildirdi.
Papa Francis de Endonezya’da arka arkaya yaşanan depremlerin ardından gelen can kaybı deniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Pazartesi günü yayınlanan mesajında Papa, ölenlerin ruhları için dua ettiğini söyledi, kayıplarının ardından yas tutanlara başsağlığı diledi.
Endonezya’da Pazar gününün ilk saatlerinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem Lombok Adası’nın kuzeyini vurmuş ve Bali’de de hissedilmişti.
Lombok’ta 29 Temmuz’da da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 16 kişi ölmüştü.
Endonezya Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alıyor. 2004 yılı Aralık ayında Sumatra Adası’nı vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem büyük bir tsunami’ye neden olmuş, ondan fazla ülkede 230 bin kişi ölmüştü.
Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi
Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!
Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit
Tinder uygulamasını öyle bir amaçla kullandı ki... Gizli bilgiler ifşa oldu
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum