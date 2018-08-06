Endonezya’da Depremin Ardından Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya Ulusal Afet Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pazar günü meydana gelen Lombok depreminin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 98’e çıktığını açıkladı.

Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtiyor.

Lading Lading köyünde cemaatin üstüne çöken bir caminin kalıntıları kaldırıldı ve arama çalışmaları hızlandırıldı.

Yetkililer Trawangan Adası ve diğer turistik merkezlerden binlerce turisti ve yerli halkı tahliye etmeye çalışıyor. Ulusal Afet Dairesi Sözcüsü Nugroho şimdiye kadar bin turistin tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer depremin hemen ardından tsunami uyarısı da yaptı ancak uyarı kısa süre içinde geri çekildi. Binlerce turist uyarının ardından yüksek mevkilere kaçtı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Avustralyalı yetkililerin depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için Lombok’a gitmek üzere yola çıktıklarını bildirdi.

Papa Francis de Endonezya’da arka arkaya yaşanan depremlerin ardından gelen can kaybı deniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.