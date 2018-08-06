HABER

Endonezya’da Depremin Ardından Ölü Sayısı Artıyor

06.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ettikçe halen 98 olan ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtiyor

Endonezya’da Depremin Ardından Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya Ulusal Afet Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pazar günü meydana gelen Lombok depreminin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 98’e çıktığını açıkladı.

Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtiyor.

Lading Lading köyünde cemaatin üstüne çöken bir caminin kalıntıları kaldırıldı ve arama çalışmaları hızlandırıldı.

Yetkililer Trawangan Adası ve diğer turistik merkezlerden binlerce turisti ve yerli halkı tahliye etmeye çalışıyor. Ulusal Afet Dairesi Sözcüsü Nugroho şimdiye kadar bin turistin tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer depremin hemen ardından tsunami uyarısı da yaptı ancak uyarı kısa süre içinde geri çekildi. Binlerce turist uyarının ardından yüksek mevkilere kaçtı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Avustralyalı yetkililerin depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için Lombok’a gitmek üzere yola çıktıklarını bildirdi.

Papa Francis de Endonezya’da arka arkaya yaşanan depremlerin ardından gelen can kaybı deniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan mesajında Papa, ölenlerin ruhları için dua ettiğini söyledi, kayıplarının ardından yas tutanlara başsağlığı diledi.

Endonezya’da Pazar gününün ilk saatlerinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem Lombok Adası’nın kuzeyini vurmuş ve Bali’de de hissedilmişti.

Lombok’ta 29 Temmuz’da da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 16 kişi ölmüştü.

Endonezya Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alıyor. 2004 yılı Aralık ayında Sumatra Adası’nı vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem büyük bir tsunami’ye neden olmuş, ondan fazla ülkede 230 bin kişi ölmüştü.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
AB’den Avrupalı Şirketlere ABD Yaptırım KorumasıAB’den Avrupalı Şirketlere ABD Yaptırım Koruması
Irak'tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezasıIrak'tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

İlginizi Çekebilir

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...

Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...

NATO'ya uyarı: Korkutucu bir çatışma çıkarabilir

NATO'ya uyarı: Korkutucu bir çatışma çıkarabilir

Tinder uygulamasını öyle bir amaçla kullandı ki... Gizli bilgiler ifşa oldu

Tinder uygulamasını öyle bir amaçla kullandı ki... Gizli bilgiler ifşa oldu

İtalya'da büyük patlama, yaralılar var

İtalya'da büyük patlama, yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.