HABER

Endonezya’da Kiliselere Saldırı

13.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Surabaya kentinde 3 kiliseye düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı

Endonezya’da Kiliselere Saldırı

Endonezya’nın Surabaya kentinde 3 kiliseye düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

Endonezya polisi saldırının ardında bir ailenin olduğunu belirtti.

Ülkenin en büyük ikinci kentindeki saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Polis, saldırganların bir anne, bir baba, yaşları 9 ve 12 olan iki kız çocuklarıyla iki genç erkek çocuğun olduğunu belirtti.

Polise göre, anne ve iki çocuğu kendilerini bir kilisede havaya uçururken, baba ve erkek çocukları da diğer iki kiliseyi hedef aldı.

Polis söz konusu ailenin IŞİD’den esinlenen Jemaah Ansharut Daulah’la bağlantısı olduğunu belirtti.

Endonezya Müslüman ve Hristiyan organizasyonları saldırıları kınadı ve yayınladıkları açıklamada, “hiçbir din amaca ulaşmak için şiddeti haklı göstermez” denildi.

Polis, Surabaya’daki bütün kiliseleri geçici olarak kapatma kararı aldı.

Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendiErdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi
Savaş çanları çalıyor! 'Askeri operasyona hazırız!'Savaş çanları çalıyor! 'Askeri operasyona hazırız!'
Evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktıEvinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.