Endonezya’da Kiliselere Saldırı

Endonezya’nın Surabaya kentinde 3 kiliseye düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

Endonezya polisi saldırının ardında bir ailenin olduğunu belirtti.

Ülkenin en büyük ikinci kentindeki saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Polis, saldırganların bir anne, bir baba, yaşları 9 ve 12 olan iki kız çocuklarıyla iki genç erkek çocuğun olduğunu belirtti.

Polise göre, anne ve iki çocuğu kendilerini bir kilisede havaya uçururken, baba ve erkek çocukları da diğer iki kiliseyi hedef aldı.

Polis söz konusu ailenin IŞİD’den esinlenen Jemaah Ansharut Daulah’la bağlantısı olduğunu belirtti.

Endonezya Müslüman ve Hristiyan organizasyonları saldırıları kınadı ve yayınladıkları açıklamada, “hiçbir din amaca ulaşmak için şiddeti haklı göstermez” denildi.

Polis, Surabaya’daki bütün kiliseleri geçici olarak kapatma kararı aldı.

