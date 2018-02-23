Endonezya’da Toprak Kayması

Endonezya’nın Cava adasında yaşanan ve en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asker ve polisin de katıldığı çalışmalara siviller de tarım araçlarıyla destek vermeye çalışıyor. Çamur nedeniyle ağır ekipman kullanamayan kurtarma ekipleri, elleriyle toprağı kazmak zorunda kaldı.
Adanın merkezindeki Brebes bölgesinde yaşanan toprak kayması, şiddetli yağışların sonrasında geldi. Heyelan sırasında bölgedeki çiftçiler çeltik tarlalarında çalışıyordu.
Ulusal Afet Dairesi, 14 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu, 18 kişinin ise hala bulunamadığını açıkladı. Yetkililer, olası toprak kayması riski nedeniyle bölge sakinlerine evlerine girmeme çağrısı yaptı.
Endonezya’da, özellikle muson yağmurlarının görüldüğü Ekim ile Nisan ayları arasında sık sık toprak kayması yaşanıyor.
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