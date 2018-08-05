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Endonezya’daki Depremde Onlarca Ölü

05.08.2018 23:31 | Son Güncelleme

Endonezya’nın turistik Lombok Adası 7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. En az 39 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’daki Depremde Onlarca Ölü

Endonezya’nın turistik Lombok Adası 7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. En az 39 kişi hayatını kaybetti. Bir hafta önce yine Lombok’ta meydana gelen başka bir depremde 10’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Sarsıntının ardından kısa süreli tsunami uyarısı yapıldı. Komşu Bali de sarsıntıyı hissetti, aralarında havaalanı terminalinin de bulunduğu bazı binalar zarar gördü.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Lombok’un kuzeyindeki depremin 10,5 kilometre derinlikte ve 7.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Bali ve Lombok’ta havaalanları depremin ardından faaliyetlerini yürütmeye devam etti. Lombok Havaalanı elektrik kesintisi nedeniyle yarım saat süreyle boşaltıldı.

Lombok’ta 29 Temmuz’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi ölmüştü.

Endonezya Pasifik Deprem kuşağı’nda yer alıyor. 2004 yılı Aralık ayında Sumatra Adası’nda 9.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin tetiklediği tsunami ondan fazla ülkede 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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