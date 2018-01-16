Endonezyalı gence Facebook’ta Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Endonezya'da bir genç sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhuraşkanı Joko Widodo'ya hakaret etmesi sebebiyle 18 ay hapse mahkum edildi.

Ary News'deki habere göre Sumatra adasında lise öğrencisi olan 18 yaşındaki genç karalayıcı ve iftira niteliğinde yorumlarla ülkenin internet kanunlarını ihlal etmesi sebebiyle suçlu bulundu ve 18 ay hapse çarptırıldı.

Hakim ayrıca gence 10 milyon rupi (700 dolar) para cezası verdi. Mahkeme cezanın ödenmemesi halinde hapsinin bir ay süre ile uzatılacağını açıkladı. Genç suçu kabul etti ve temyize gitmeyeceği belirtiliyor.

İsminin baş harfleri MFB olan genç Ağustos ayında Cumhurbaşkanı ve Emniyet Müdürü'ne hakaret içeren paylaşımları yaptıktan yaklaşık bir yıl sonra tutuklanmıştı.(Fotoğraflı)