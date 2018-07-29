Endonezya’nın Turistik Bölgesinde Deprem

Endonezya’nın popüler turistik merkezlerinden Lombok Adası’nı 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. 162 kişi de yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bali ve Sumbawa arasında kalan Lombok’un doğu bölgelerini etkileyen depremde çok sayıda ev de zarar gördü.

Yedi kilometre derinlikte meydana gelen deprem sabah erken saatlerde insanları yataklarından kaldırdı.

Sarsıntıdan kaçanlar, yıkılan yapıların altında kalmamak için açık alanlara kaçtı.

Lombok Adası’ndaki Rinjani Dağı’na tırmanan 826 dağcıyı arama ve kurtarma çalışmalarıysa sürüyor.

Bu kişilerden yüzlercesi yabancı uyruklu. Yetkililer şimdiye kadar 115 yabancı dağcıyıya ulaşmayı başardı.

Depremin ardından 124 artçı şok yaşandı ancak tsunami meydana gelmedi.

Endonezya’da sık sık deprem yaşanmasının nedeni Pasifik Ateş Çemberi de denilen deprem kuşağı üzerinde yer alması.

