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Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

03.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Haziran ayında %15,39'a çıktı ve Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi %5 seviyesinde.

Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

#SONDAKİKA - Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Enflasyon menflasyon yok bu ülkede yaaaaa.. Bunlar hep dış mihrakların işi:))))))).. Enflasyon lobisi:)))))..
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