HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

04.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,15 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası, enflasyonda yükselişin sürmesi durumunda yeni faiz artırımlarına gidilebileceğinin sinyalini vermişti.

Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

#SONDAKİKA Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
Guatemala’da yanardağ felaketiGuatemala’da yanardağ felaketi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'daDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!

Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.