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Enflasyon Temmuz'da %15,85 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı

03.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Enflasyon Aralık ayında %15,85 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. TL'deki değer kaybı ve yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyondaki yükselişin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Enflasyon Temmuz'da %15,85 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı

#SONDAKİKA Enflasyon Temmuz'da %15,85 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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