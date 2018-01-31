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Engelli kadını 'ırkı korumak için' kısırlaştırdılar

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 11:40 | Son Güncelleme

Japonya’da 60’larındaki bir kadın, zekâsında gerilik olduğu için izni olmadan kısırlaştırıldığını söyleyerek devlete 72 bin dolarlık tazminat davası açtı. Engelli kişilerin bazılarını izinleri dahilinde kısırlaştıran devlet, bazı kişilerin de iznini almadan operasyonu gerçekleştirdi. Amaç ise yeni nesilde engelli ve kronik hastalık sahibi Japon sayısını azaltmaktı.

Engelli kadını 'ırkı korumak için' kısırlaştırdılar

Japonya, “ırkı korumak” adına 1948’den 1996’ya kadar engelli, cüzzamlı ve kronik hastalık sahibi 16 bin Japon’u kısırlaştırdı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; o kişilerden biri olan 60 yaşındaki bir kadın, zekâ geriliği nedeniyle izni olmadan 15 yaşında kısırlaştırıldığını söyleyerek, devlete dava açtı ve 11 milyon yen (72 bin dolar) tazminat istedi. Akli engeli yüzünden kısırlaştırıldığını aktaran Japon kadının bir yakını yaptığı açıklamada, “Çok işkence gördük. Ama toplumun daha akıllı olmasında rol oynadık” dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya devleti zihinsel ya da bedensel engel yaratan genetik bozuklukları ve kronik hastalıkları azaltmak adına katı politikalar uygulamıştı. 1950’lerde binlerce cüzzam hastasını toplayan devlet, onları dağlarda veya uzak adalarda bulunan senatoryumlarda yaşamaya zorlamıştı. Bu kişilerden birçoğu ya kürtaja zorlanmış ya da kısırlaştırılmıştı. 2001’e gelindiğinde ise Japonya’da bir mahkemenin aldığı karar üzerine dönemin Başbakanı Junichiro Koizumi, bu kişilerden özür dilemiş ve tazminat vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya tazminat davası kısırlaştırma

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ÜLKEDE ZEKA GERİLİĞİ VAR DİYE KISIRLAŞTIRILAN İNSANIN BİLE HAKKINI ARAYACAK KADAR KAFASI ÇALIŞIYOR. BİZİMKİLERE NE DEMELİ...
@krizantem250 çok şükürki bizim atalarıız böyle vahim bir işi yapmamışlar. sizinkilerin kim olduğunu bilmiyorum ama biz Türklerden değiller sanırım!!!
mantıklı
bizim ülkedede bazı kadınları kısırlaştıracaksın
yaş 60, iş bitmemiş.
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